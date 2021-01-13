Дизайн этикетки для антисептика

$15
Дизайн продукцииЗакрыт25 заявок585 просмотров
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Нужно сделать дизайн этикетки-самоклейки для жидкого антисептического средства (антисептик для рук и поверхностей). Дизайн должен быть простой, графический, но при этом яркий и запоминающийся.

Ждем Ваши предложения!)

3 года назад
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42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад