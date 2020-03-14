promos1

Роман Петренко promos1

 
43 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
11%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн упаковки для детских игрушек

    $20

    Нужно разработать дизайн упаковки (этикетки) для Торг. марки детских деревянных игрушек, 3D моделей и конструкторов. Материал этикетки: бумага. Цветность упаковки: полноцветная полиграфия. Нужен свежий, яркий, интересный и экологичный дизайн упаковки. Ждем Ваши варианты!)

    Дизайн продукции23 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Отрисовка серии персонажей детских игрушек

    $30

    Здравствуйте! Нужно отрисовать серии персонажей для маленьких карманных детских игрушек, которые будут изготавливаться из дерева (фанера). Нужно разработать различные серии персонажей: - куколки - зверята - машинки спортивные - спецтехника (экскаватор, трактор, бульдозер, пожарная маши и др.) - автобусы- паровозы - ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн, эскизы и чертежи торговых полок

    $15

    Нужно разработать дизайн, эскизы и чертежи интересных торг. стоек для детских игрушек, моделей техники и конструкторов из дерева, для магазинов. Материал торг. полок: плотный гофрокартон или ДВП (МДФ). Стойки должны быть одного дизайна, но в трёх размерах: Ширина*Глубина*Высота, ...

    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Отрисовка чертежей торговых стоек

    $10

    Нужно отрисовать дизайн и чертежи под раскрой картонных (или из ДВП) торговых стеллажей для детских игрушек, наборов и конструкторов, в трёх размерах: большой, средний и маленький. Для ориентира, есть примеры в прикрепленных фото. Ждём Ваши предложения!)

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн сайта интернет-магазина детских развивающих игрушек

    $30

    Нужно разработать простой и несложный, но рабочий и эффективный сайт интернет-магазина торг. марки детских развивающих игрушек (конструкторы модели, пазлы и др.). Есть варианты интернет-магазинов, которые нравятся и поэтому можно предлагать сайты "по образу и подобию". Присылайте ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов59 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка макетов для лазерной резки по дереву для лазерных ЧПУ

    $15

    Здравствуйте. Нужно разработать и отрисовать качественные макеты для лазерных ЧПУ станков (лазерная резка по дереву, пластику). В первую очередь, интересуют товары для детей: конструкторы, наборы для творчества, пазлы, 3Д пазлы и модели (техника, животные, здания), ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн логотипа Торг. марки керамических обогревателей

    $10

    Нужно разработать несложный, но стильный и запоминающийся логотип Торг. марки для бытового теплового оборудования - керамических обогревателей: Roca Caliente Логотип должен быть графическим, простым, но запоминающимся и передавать суть продукции. Ждём Ваши варианты!)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн этикетки для антисептика

    $15

    Нужно сделать дизайн этикетки-самоклейки для жидкого антисептического средства (антисептик для рук и поверхностей). Дизайн должен быть простой, графический, но при этом яркий и запоминающийся. Ждем Ваши предложения!)

    Дизайн продукции25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Визуализация продукции

    $5

    Нужно сделать фото-визуализацию упаковки с продукцией. Т.е. фото продукции спереди и сзади, на белом фоне. Есть исходные фото упаковки и этикеток.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн упаковки для аккумуляторов холода

    $15

    Нужно сделать простой графический дизайн упаковки для жидких аккумуляторов холода. Упаковка: полимерная пленка, печать: в один цвет, размер: 7*12 см. Дизайн должен быть простым, интуитивно понятным и запоминающимся).

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка этикеток для торг. марки антисептиков для рук

    $15

    Нужно разработать этикетки для торговой марки индивидуальных антисептиков для рук. Упаковка - пластиковые прозрачные флаконы с распылителями, объемом 50 мл и 100 мл; материал этикетки - самоклейка; печать - полноцвет. Дизайн этикеток должен быть простым, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка логотипа для ТМ эко-чаев и напитков

    $15

    Нужно разработать логотип для Торговой марки ягодных эко-чаев и ягодных напитков "BERRIES Енергія життя". Логотип должен быть свежим и ярким, но в тоже время, простым и запоминающимся. Цвета в логотипе: зелёный, оранжевый, красный, или др. Ждём Ваши ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перевод ком. предложения на анг., нем., польск. и чешский языки

    $10

    Нужно качественно и корректно перевести несложный текст коммерческого предложения с русского на английский, немецкий, польский и чешский языки. Приблизительный объем - 3-4 страницы с неплотным заполнением.

    Переводы26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка (редизайн) этикетки для бытовой химии

    $25

    Здравствуйте. Есть образец этикетки, которая подходит для данного типа продукции. Нужно ее доработать, измененить, создать как-бы шаблон этикетки для серии продукции торг. марки (средства по уходу за бассейнами).  Логотип, текстовая информация, образец этикетки есть. Хочется видеть яркий и креативный ...

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн этикеток товаров Химии для бассейнов

    $30

    Нужно сделать дизайн простых, понятных и стильных этикеток для товаров химии и средств ухода за бассейнами. Материал этикеток: бумага-самоклейка Тара: пластиковые ведра и канистры. Ждем интересные предложения от Вас!)))

    Дизайн продукции20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
auvrora2580
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
3 года назад
Дизайн логотипа Торг. марки керамических обогревателей
Роман отличный заказчик, оплата без проблем.
Отличный дизайнер! Дарья очень профессиональна, сделала несколько вариантов логотипа и все отличные! Долго выбирали, какой вариант лучше) Отличная скорость коммуникации, реакция и внимание к правкам. Проект был выполнен очень быстро. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
shark_design
Адиль 
28 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
2 балла
3 года назад
Дизайн этикетки для продукции
Заказчик испарился посреди работы, подозреваю что просто взял наработки и ушел без оплаты. Не советую работать с ним, ну или же будьте более бдительны и аккуратны
Примеры работ в портфолио понравились, но при работе над проектом предложенные исполнителем варианты дизайна упаковки не устроили. Корректировки также не принесли желаемого результата. Дальнейшиее правки были хуже, чем первоначальный вариант)... Поэтому проект с этим исполнителем закончен не был.
Ответный отзыв
marisydorenko
Марина 
37 летУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Визуализация продукции
Рекомендую! Отличный заказчик! Работаю второй раз. Спасибо за доверие!
Разместил у Марины повторный заказ. И опять все супер: проект выполнила быстрее оговоренных сроков, с безупречным качеством, без замечаний. Отличный исполнитель однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
marisydorenko
Марина 
37 летУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Фото-визуализация продукции
Отличный заказчик! ТЗ полное, все уточнения понятные. Всегда на связи. Оплата во время. Рекомендую Романа как добросовестного заказчика. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Отличный исполнитель! Марина выполнила работу быстро и качественно, даже раньше, чем договорились. Внимательна к корректировкам и правки высылает быстро. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
MD15
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
4 года назад
Дизайн упаковки для аккумуляторов холода
Работа прошла гладко - четкие комментарии и расчет без нареканий. Можно работать.
Проект выполнен! Все пожелания и замечания были учтены. Рекомендую!
Ответный отзыв