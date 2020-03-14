Нужно разработать дизайн упаковки (этикетки) для Торг. марки детских деревянных игрушек, 3D моделей и конструкторов. Материал этикетки: бумага. Цветность упаковки: полноцветная полиграфия. Нужен свежий, яркий, интересный и экологичный дизайн упаковки. Ждем Ваши варианты!)
Роман Петренко promos1promos1
- $20Дизайн продукции23 заявкиЗакрыт2 года назад
- $30
Здравствуйте! Нужно отрисовать серии персонажей для маленьких карманных детских игрушек, которые будут изготавливаться из дерева (фанера). Нужно разработать различные серии персонажей: - куколки - зверята - машинки спортивные - спецтехника (экскаватор, трактор, бульдозер, пожарная маши и др.) - автобусы- паровозы - ...3D-графика6 заявокЗакрыт2 года назад
- $15
Нужно разработать дизайн, эскизы и чертежи интересных торг. стоек для детских игрушек, моделей техники и конструкторов из дерева, для магазинов. Материал торг. полок: плотный гофрокартон или ДВП (МДФ). Стойки должны быть одного дизайна, но в трёх размерах: Ширина*Глубина*Высота, ...Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $10
Нужно отрисовать дизайн и чертежи под раскрой картонных (или из ДВП) торговых стеллажей для детских игрушек, наборов и конструкторов, в трёх размерах: большой, средний и маленький. Для ориентира, есть примеры в прикрепленных фото. Ждём Ваши предложения!)Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $30
Нужно разработать простой и несложный, но рабочий и эффективный сайт интернет-магазина торг. марки детских развивающих игрушек (конструкторы модели, пазлы и др.). Есть варианты интернет-магазинов, которые нравятся и поэтому можно предлагать сайты "по образу и подобию". Присылайте ...Дизайн сайтов59 заявокЗакрыт2 года назад
- $2
Нужно качественно и точно отрисовать с фотографий (jpeg) чертежи и схемы сборок детских конструкторов и моделей. Чертежи и схемы несложные, в одну линию. Обращайтесь!)Обработка фотографий23 заявкиЗакрыт2 года назад
- $15
Здравствуйте. Нужно разработать и отрисовать качественные макеты для лазерных ЧПУ станков (лазерная резка по дереву, пластику). В первую очередь, интересуют товары для детей: конструкторы, наборы для творчества, пазлы, 3Д пазлы и модели (техника, животные, здания), ...3D-графика3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $10
Нужно разработать несложный, но стильный и запоминающийся логотип Торг. марки для бытового теплового оборудования - керамических обогревателей: Roca Caliente Логотип должен быть графическим, простым, но запоминающимся и передавать суть продукции. Ждём Ваши варианты!)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
- $15
Нужно сделать дизайн этикетки-самоклейки для жидкого антисептического средства (антисептик для рук и поверхностей). Дизайн должен быть простой, графический, но при этом яркий и запоминающийся. Ждем Ваши предложения!)Дизайн продукции25 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Нужно разработать дизайн этикетки для антисептиков для рук и поверхности. Нужно несложное, но яркое и запоминающееся решение)Закрытнет даты
- $5
Нужно сделать фото-визуализацию упаковки с продукцией. Т.е. фото продукции спереди и сзади, на белом фоне. Есть исходные фото упаковки и этикеток.Завершен4 года назад
- $3
Нужно визуализировать продукцию, т.е. сделать фото или картинку канистры с бытовой химией, на простом фоне. Есть фото и канистры и этикетки).Завершен4 года назад
- $15
Нужно сделать простой графический дизайн упаковки для жидких аккумуляторов холода. Упаковка: полимерная пленка, печать: в один цвет, размер: 7*12 см. Дизайн должен быть простым, интуитивно понятным и запоминающимся).Завершен4 года назад
- $10
Нужно разработать логотип для торговой марки косметических товаров. Нужен яркий, эффектный и запоминающийся логотип!) Ждем Ваши предложения!)Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Нужно разработать этикетки для торговой марки индивидуальных антисептиков для рук. Упаковка - пластиковые прозрачные флаконы с распылителями, объемом 50 мл и 100 мл; материал этикетки - самоклейка; печать - полноцвет. Дизайн этикеток должен быть простым, ...Завершен4 года назад
- $15
Нужно разработать логотип для Торговой марки ягодных эко-чаев и ягодных напитков "BERRIES Енергія життя". Логотип должен быть свежим и ярким, но в тоже время, простым и запоминающимся. Цвета в логотипе: зелёный, оранжевый, красный, или др. Ждём Ваши ...Завершен5 лет назад
- $10
Нужно качественно и корректно перевести несложный текст коммерческого предложения с русского на английский, немецкий, польский и чешский языки. Приблизительный объем - 3-4 страницы с неплотным заполнением.Переводы26 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Здравствуйте. Нужно разработать несложный и понятный дизайн этикеток для продукции строительной химии. Можно использовать простой "технический" дизайн. Ждем ваши предложения!)Дизайн продукции16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $25
Здравствуйте. Есть образец этикетки, которая подходит для данного типа продукции. Нужно ее доработать, измененить, создать как-бы шаблон этикетки для серии продукции торг. марки (средства по уходу за бассейнами). Логотип, текстовая информация, образец этикетки есть. Хочется видеть яркий и креативный ...Дизайн продукции15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Нужно сделать дизайн простых, понятных и стильных этикеток для товаров химии и средств ухода за бассейнами. Материал этикеток: бумага-самоклейка Тара: пластиковые ведра и канистры. Ждем интересные предложения от Вас!)))Дизайн продукции20 заявокЗакрыт7 лет назад