Разработка этикеток для торг. марки антисептиков для рук

Здравствуйте! Мне нужно нарисовать визитку. Визитка полиграфии. Называется "листок", смысл в том, что нужно написать ЛИС (перевёрнутая "Т", будто отвалилась) ОК. И рядом картинку лисёнка, нарисованную, который одной лапой показывает два пальца (ОК)! В общем должно ...