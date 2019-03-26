Брошюра с основным меню для доставки суши

Дизайн продукцииЗавершен19 заявок260 просмотров
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Необходимо изготовить дизайн брошюры с наиболее популярными товарами сервиса доставки суши и пиццы. Дизайн нужно выполнить в стиле готового брендбука. Брендбук, фото товаров предоставим. ТЗ при необходимости тоже составим, под конкретного исполнителя.

Брошюра, которую имеем ввиду, прилагается.

5 лет назад
vakal1982
Игорь 
41 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
anya2
Анна 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$23
1 день
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