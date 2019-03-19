Обложка для видеокурса

Дизайн продукцииЗавершен11 заявок276 просмотров
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Нужна обложка для видеокурса. Область - электроэнергетика, образование, первая работа, помощь начинающим специалистам. Дизайн скорее всего рисованный, с изображением человека и доп. элементов. Работаю только по безопасной сделке.

Итоговый материал нужен в .psd и .png. 

Срок 3-5 дней

5 лет назад
DmitriyVas
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Caliope
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
14 дней назад
5 лет назад
$30
2 дня
WMZ
Наталья учла все пожелания, соблюла сроки. Получился отличный продукт. Спасибо за проделанную работу.
Рекомендую Дмитрия, как отличного заказчика. Четкая постановка задачи, всегда на обратной связи. Оплата своевременна. Сотрудничеством осталась довольна. Благодарю.
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