Создание картинок минимализм на белом фоне, 9 штук ,на рисунке будет изображаться кольца железобетонные с размерами и некоторые варианты септиков из этих колец.И 1 картинку нарисовать как акцию пенсионерам( на фоне железобетонных много разных колец ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна обложка для видеокурса. Область - электроэнергетика, образование, первая работа, помощь начинающим специалистам. Дизайн скорее всего рисованный, с изображением человека и доп. элементов. Работаю только по безопасной сделке.
Итоговый материал нужен в .psd и .png.
Срок 3-5 дней
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