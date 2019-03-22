Картинки на сайт

$20
Дизайн продукцииЗавершен12 заявок255 просмотров
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Создание картинок  минимализм на белом фоне, 9 штук ,на рисунке будет изображаться кольца железобетонные с размерами и некоторые варианты септиков из этих колец.И 1 картинку нарисовать как акцию пенсионерам( на фоне железобетонных много разных  колец с фальцеми ) и написать-ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Формат psd квадратные в ширину 600px.

3 картинки не загружены,но они простые,кольца с размерами.

Сроки,пару 3 дней.

5 лет назад
Karelin36
Руслан 
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
nikitapod
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$20
3 дня
КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ,АДЕКВАТНЫЙ.ОТРИСОВЫВАЛ КАРТИНКИ ДЛЯ САЙТА,СДЕЛАЛ ЗА ДЕНЬ.СПАСИБО.
Коммуникабельный и приятный в общении заказчик. Обсуждение ТЗ и выплата были без задержек.
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