Картинки на сайт

Создание картинок минимализм на белом фоне, 9 штук ,на рисунке будет изображаться кольца железобетонные с размерами и некоторые варианты септиков из этих колец.И 1 картинку нарисовать как акцию пенсионерам( на фоне железобетонных много разных колец с фальцеми ) и написать-ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Формат psd квадратные в ширину 600px.

3 картинки не загружены,но они простые,кольца с размерами.

Сроки,пару 3 дней.