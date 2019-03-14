Дизайн плакатов и банеров

Дизайн продукцииЗавершен16 заявок224 просмотра
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Необходим дизайн листовок и банеров по тематике "септики". Всю информацию предоставлю.

5 лет назад
Viktor1588
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Vadim_Bodriy
Вадим 
41 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$70
3 дня
Всем хочу порекомендовать данного специалиста. Если честно, я был очень удивлён реальным желанием человека сделать круто и качественно. Если учесть, какие были вводные изначально, то получилось просто космически круто. Но больше всего поразил тот факт, когда он бросился помогать нам в последний момент из-за "горящих сроков", и очень быстро привёл баннеры в нужный формат. Если бы не Вадим, то мы точно не успели сегодня отправить продукцию в печать и, по сути, остались бы с носом. Ещё раз повторюсь, что всем рекомендую его. Он не только будет следовать вашему "заданию", но и будет предлагать свои варианты, которые, чаще всего, оказываются даже круче, чем вы могли представить.
Классное сотрудничество! Всё предельно доступно и легко! Рекомендую данного заказчика!
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