Дизайн плакатов и банеров

Всем хочу порекомендовать данного специалиста. Если честно, я был очень удивлён реальным желанием человека сделать круто и качественно. Если учесть, какие были вводные изначально, то получилось просто космически круто. Но больше всего поразил тот факт, когда он бросился помогать нам в последний момент из-за "горящих сроков", и очень быстро привёл баннеры в нужный формат. Если бы не Вадим, то мы точно не успели сегодня отправить продукцию в печать и, по сути, остались бы с носом. Ещё раз повторюсь, что всем рекомендую его. Он не только будет следовать вашему "заданию", но и будет предлагать свои варианты, которые, чаще всего, оказываются даже круче, чем вы могли представить.