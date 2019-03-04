Создать визитку

Дизайн продукцииЗакрыт15 заявок491 просмотр
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Добрый день!

Нужно нарисовать визитку и предоставить все в svg формате

Жду ваших заявок.

5 лет назад
weblancer33
Владимир 
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад