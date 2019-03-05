Дизайн подарочного сертификата на 8 марта

$10
Дизайн продукцииЗавершен2 заявки469 просмотров
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#1$10

Тематика: Клининг

Формат: PSD

Информация с сайта: https://chisto-23.ru/

Срок: до 18:00 (МСК), 04.03.2019

5 лет назад
ifr0st
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Победитель конкурса
popusska
Максим 
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
#1
Отличный подход к конкурсу! Справился лучше всех
Рекомендую заказчика! Коммуникация происходила быстро. Полное взаимопонимание.
Заявки фрилансеров
popusska
Максим 
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
#1