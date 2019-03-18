Необходимо подготовить 4 изображения инфографики для ежедневника 2000х2000пикс формат PSD Оплата 50 WMZ Детали в Л/С
Разработать дизайн проект вывесок комиссионного магазина
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Разработать дизайн проект вывесок комиссионного магазина С визуализацией в дневное и вечернее время
Основной фирменный цвет желтый Вывеска №1 длина 3980 высота 1000 размер от правого края до левой полоски(основной логотип) цвет подложки желтый - отдельные объемные буквы и логотип , должна иметь внутреннюю светодиодную подсветку букв. №2 на другом фото длина 980 высота 1000 Обязательно подсветка с едином стиле продолжение основной вывеске (по возможности хотелось увидеть слово золото так ка , клиент понял что можно заложить или продать купить золото) можно использовать логотип ассоциирующего с золотом и текст №3 высота от пола до потолка 2170 действующая вывеска 1620 на 450 вывеску можно поднять до потолка обязательно должно быть написано слово ЛОМБАРД большими буквами и маленькая буквами напись « Мы удобнее чемломбард» или «карман ближе чемломбард» с вариантом текста пока не определились №4 декоративная панель закрывающей проход высота 2500 ширина 520 тоже оформить в общем стиле Между 4 и 3 есть полоса стык тоже нужно сделать в цвет или как то обыграть тоже оформить в общем стиле №5 полоса нужно сделать в цвет написать ремонт телефонов высота 2200 ширина 200 №6 сделать вывеску или продлить вниз №2 пример капучинко опустить на 200 ширина1000. Тоже что то придумать (можно слова лозунги или действия) Нельзя писать что здесь выдаются кредиты , займы и прочею атрибутику так как это вывески и по Российским законом она согласуется в администрации быстрее чем реклама На входной стеклянной двери на стекле с правой или с левой стороне вертикально должно разместить наклейки телефон и сайта karman24.ru 8 (800) 511 21 21, а посередине режим работы. Наклейка клеится с внутренний стороне Также должны располагается на вывесках по вашему усмотрению иконки виде техники: мобильного телефона, ноутбука, строительного инструмента, телевизора, золота(кольцо может быть), автомобиль, игровая приставка( виде джостика на пример) холодильника, микроволновки, велосипеда итд в едином стиле Фото примеров прилагаю комиссионных магазинов «Победа» «Звонок» «Автора» или можете посмотреть в яндекс картинках Жду от вас интересные предложение, что можно здесь придумать
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