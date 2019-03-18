Разработать дизайн проект вывесок комиссионного магазина

$200
Дизайн продукцииЗавершен2 заявки887 просмотров
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#1$200

Разработать дизайн проект вывесок комиссионного магазина С визуализацией в дневное и вечернее время 

Основной фирменный цвет желтый  Вывеска №1  длина 3980 высота 1000 размер от правого края до левой полоски(основной логотип) цвет подложки желтый  - отдельные объемные буквы и логотип , должна иметь внутреннюю светодиодную подсветку букв.    №2 на другом фото длина 980 высота 1000  Обязательно подсветка с едином стиле продолжение основной вывеске (по возможности хотелось увидеть слово золото так ка , клиент понял что можно заложить или продать купить золото) можно использовать логотип ассоциирующего с золотом и текст       №3  высота от пола до потолка 2170 действующая вывеска 1620 на 450  вывеску можно поднять до потолка обязательно должно быть написано слово ЛОМБАРД большими буквами  и маленькая буквами напись « Мы удобнее чемломбард» или «карман ближе чемломбард» с вариантом текста пока не определились    №4 декоративная панель закрывающей проход высота 2500 ширина 520 тоже оформить в общем стиле    Между 4 и 3 есть полоса стык тоже нужно сделать в цвет или как то обыграть  тоже оформить в общем стиле   №5 полоса нужно сделать в цвет написать ремонт телефонов высота 2200 ширина 200  №6 сделать вывеску или продлить вниз №2 пример капучинко опустить на 200 ширина1000.  Тоже что то  придумать (можно слова лозунги или действия) Нельзя писать что здесь выдаются кредиты , займы и прочею атрибутику так как это вывески и по Российским законом она согласуется в администрации быстрее чем реклама          На входной стеклянной двери на стекле с правой или с левой стороне вертикально должно разместить наклейки телефон и сайта karman24.ru 8 (800) 511 21 21, а посередине режим работы. Наклейка клеится с внутренний стороне  Также должны располагается на вывесках по вашему усмотрению  иконки виде техники: мобильного телефона, ноутбука, строительного  инструмента, телевизора, золота(кольцо может быть), автомобиль, игровая приставка( виде джостика на пример) холодильника, микроволновки, велосипеда итд в едином стиле   Фото примеров прилагаю комиссионных магазинов   «Победа»  «Звонок» «Автора» или можете посмотреть в яндекс картинках Жду от вас интересные предложение, что можно здесь  придумать 

5 лет назад
krivov2007
Алексей 
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
Победитель конкурса
GETLOGO
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад
#1
Спасибо, Артему за работу быстро и качественно
Подробное тех. задание, быстрые согласования и своевременная, достойная оплата создают комфортную атмосферу сотрудничества с Алексеем. Очень рад, что Алексей пополнил ряды моих постоянных заказчиков. Буду рад помочь в реализации новых проектов и всем рекомендую к сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
GETLOGO
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад
#1
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