Макет и дизайн визитки

Изменить существующую презентацию (стиль, изменить содержание, добавить несколько дополнительных страниц) Также отрисовать логотип и включить его в презентацию
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для дизайнеров. Визитка двухсторонняя. Инвестиционная площадка P2P. С одной стороны лого, фио, должность, телефон а с другой стороны краудинвестинг, краудлендинг, займы для развития бизнеса, инвестиции в действующий бизнес, прибыльные и надежные инвестиции...
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