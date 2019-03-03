Макет и дизайн визитки

Дизайн продукцииЗакрыт25 заявок317 просмотров
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Для дизайнеров. Визитка двухсторонняя. Инвестиционная площадка P2P. С одной стороны лого, фио, должность, телефон а с другой стороны краудинвестинг, краудлендинг, займы для развития бизнеса, инвестиции в действующий бизнес, прибыльные и надежные инвестиции...

5 лет назад
guest_15514451882045
5 лет в сервисе
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5 лет назад