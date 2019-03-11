Баннер реклама, 8 марта

$10
Дизайн продукцииЗавершен8 заявок582 просмотра
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#1$10

Требуется яркий баннер, для привлечения клиентов на 8 марта.

Тематика: Клининг

Формат: PSD

Информация с сайта: https://chisto-23.ru/

Срок: до 18:00 (МСК), 04.03.2019

На конкурс нужен формат 1080x607

После выбора победителя, изменить форматы на: 

600x600

256x256

5 лет назад
ifr0st
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Победитель конкурса
SenDesign
Арсэн 
23 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
#1
Выделился в конкурсе! Отличная работа
Все здорово, очень быстро)
Заявки фрилансеров
SenDesign
Арсэн 
23 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
#1