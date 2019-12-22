Сделать презентацию в Пауэр поинт + отрисовать логотип

Дизайн продукцииЗавершен11 заявок215 просмотров
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Изменить существующую презентацию (стиль, изменить содержание, добавить несколько дополнительных страниц)

Также отрисовать логотип и включить его в презентацию

5 лет назад
guest_14885818021537
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Все супер
Все отлично! Огромное спасибо!