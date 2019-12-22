Сделать презентацию в Пауэр поинт + отрисовать логотип

Приветствую. Нужно сделать инфографику товара. (расписать преимущества данного товара на фото) Картинки все имеются. PDF с ТЗ прикрепляю, прикрепляю так же ссылку на исходники. Нужно сделать одну пробную картинку, дабы понять, что мы поняли друг друга в ...