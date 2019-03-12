Визитка

Дизайн продукцииЗавершен10 заявок161 просмотр
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Разработка макета визитки. Тз вышлю исполнителю. Жду предложений по срокам и цене.

5 лет назад
TatyanaVar
45 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
sawa__
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$8
3 дня
Александр отличный исполнитель! За умерунную плату разработал несколько вариантов, учел все пожелания. Приятное общение, всегда на связи. Однозначно рекомендую! В дальнейшем обязательно буду обращаться. Спасибо за качественную и креативную работу.
Очень доволен сотрудничеством. Приятное общение, грамотная постановка задачи, отличная обратная связь, мгновенная оплата. РЕКОМЕНДУЮ!