Доработка макетов упаковок продукции

Дизайн продукцииЗакрыт8 заявок242 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно на основе существующего дизайна упаковки каши создать дизайн 9 других упаковок:

  • На каждой упаковке меняются ингредиенты.
  • На каждой упаковке соответственно слегка меняется текст.
  • Соответственно меняется цвет упаковки, чтобы она была отличима.
  • На упаковке каш другого типа (коричневый лен) меняется изображение самой каши на более темное.
Фотографии ингредиентов нужно купить в фотобанке. Они будут оплачены отдельно.

Список упаковок и изображения существующего макета:

https://drive.google.com/drive/folders/1d_g-V4MQPGG_dkJmBOHbXTP-CjFHajV_?usp=sharing

Сдать нужно:

  • Собственно макеты
  • Визуально представленные упаковки для сайта
5 лет назад
Velior
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад