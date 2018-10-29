Нужно на основе существующего дизайна упаковки каши создать дизайн 9 других упаковок: [list][*]На каждой упаковке меняются ингредиенты.[*]На каждой упаковке соответственно слегка меняется текст.[*]Соответственно меняется цвет упаковки, чтобы она была отличима.[*]На упаковке каш другого типа (коричневый лен) ...
Бюро переводов «Велиор»: перевод на русский и английский. Английский, немецкий, французский, русский.
Для заявок по моим проектам: просьба писать на почту [email protected], а не в личное сообщение. И еще лучше: дублировать заявки на эту почту.
- Дизайн продукции8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Вставить интро и аутро Обрезать лишние кадры в начале и конце Создать thumbnail Подробное ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1gGCKtT6ZqpMCHEUHjOAudYzKdtPFsvxm6puZYe5sVgo/edit?usp=sharing&authuser=0]https://docs.google.com/document/d/1gGCKtT6ZqpMCHEUHjOAudYzKdtPFsvxm6puZYe5sVgo/edit?usp=sharing [/url]Если все будет удачно, то дальше продолжим сотрудничество (1-2 видео в неделю).Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сдача и оплата поэтапно. Начать нужно с санузла.Интерьеры и Экстерьеры31 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно написание статей для бюро переводов. 30+ статей. Примеры ключевых слов: бюро переводов цена бюро технических переводов верстка книги цена цена за верстку верстка материалов корректура и редактирование текстов услуги технического перевода Если вы заинтересованы, то нужно написать короткую статью по любому из вышеуказанных КС.[url=mailto:[email protected]] [/url]С ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт5 лет назад
ТЗ: https://drive.google.com/drive/folders/1GPBoO2O9UZIgYCeZ4VBVGvEv24vf313t?usp=sharing С уважением, РоманДизайн продукции17 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен только дизайн: файл в формате PSD. ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1FqBs8Z52EGBbjuGEbvdgZXPUxZE8F5P7zdNRvVgL16Q/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1FqBs8Z52EGBbjuGEbvdgZXPUxZE8F5P7zdNRvVgL16Q/edit?usp=sharing[/url] Просьба сообщить стоимость и срок. Если стоимость приемлемая, то можно будет сразу же начинать.Завершен5 лет назад
Воссоздать форматирование диплома в файле Microsoft Word. Диплом стандартного российского образца. 4 разворота. Основной текст на двух разворотах. Важно высокое качество работы, а не скорость.Редактирование и Корректура14 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо перевести справку (один лист текста) с молдавского языка на русский.Переводы10 заявокЗакрыт5 лет назад
См. ТЗ по [url=https://www.dropbox.com/s/1qgfi53xuijrp84/%D0%A2%D0%97%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20velior.ru.docx?dl=0]этой ссылке[/url]. Требуется услуга «под ключ». Но если вы только дизайнер и хотите участвовать, можете прислать свое предложение на почту, указанную в профиле.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт5 лет назад
Я предоставлю видео к 09.11.2018 Вернуть нужно готовое видео. Интро и аутро нужно также предоставить в формате, который позволит легко редактировать текст и вставлять в последующие видео. Если также можете сделать оформление канала, то будет вообще замечательно. Более подробное ...Видеомонтаж20 заявокЗакрыт5 лет назад
SEO, SMM, Яндекс.Директ, Google Ads На [url=https://velior.ru]сайте velior.ru[/url] две языковых версии: русская и английская. Продвижение нужно для обоих. Для английской копирайтинг будет мой. Все остальное с вас. (Возможна переделка структуры и дизайна сайта, если потребуется.) Просьба откликаться, если вы ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется переводчик с английского на русский для перевода отчета о клиническом исследовании. Формат: вы должны пользоваться бесплатной OmegaT. Объем: 20 000 новых слов Сроки: 8 рабочих дней Если вы заинтересованы в этом проекте, просьба выполнить тест: https://yadi.sk/d/3QIU87YC0SWSIQ (или он же ...Переводы6 заявокЗакрыт5 лет назад
https://www.velior.ru/ru/blog/ Нужен консультант по SEO, чтобы пройти все заголовки h1 с 2 целями: [list=1][*]Корректно отразить содержание записи в заголовке с использованием ключевых слов. Сейчас некоторые имеют «образные» заголовки, не связанные с содержанием записи. Пример : ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Во вложенном файле исправить «Отчеты об испытаниях» на «Отчеты о проверке». Убрать два красных зачеркивания. Плюс — описать способ, которым вы это сделали. (Желательно использование бесплатной программы.) Таких файлов много, поэтому возможно продолжение сотрудничества.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен5 лет назад
Для этой [url=https://www.velior.ru/services/russian-translation-services/]страницы сайта velior.ru[/url] необходимо подготовить несколько изображений: [list=1][*]Часть изображений нужно подобрать в готовом виде из Интернета.[*]Часть изображений нужно создать самостоятельно. [/list] Нужен более творческий подход, чем банальная вставка стоковых фото. Но при разумном бюджете. Подробности см. ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Создать дизайн лендинга (см. ТЗ во вложении). Настроить его интеграцию с сайтом velior.ru (WordPress).Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт5 лет назад
https://www.velior.ru/case-studies Исправить заголовки с формата «Company» на формат «Company Engages More Russian-Speaking Site Visitors» Добавить метатеги title и description (23 страницы) 6 отзывов типа [url=https://www.velior.ru/case-studies/evermore-translation-service/]этого[/url] нужно переделать на формат, аналогичный остальным, т. е. вставить в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Создать лендинг, взяв за основу представленный во вложении. Результат предоставить в виде файла PSD.Завершен5 лет назад
Нужно создать один лендинг в полном соответствии с этой страницей: neilpatel.com (или см. вложение). Наша landing page будет идентичной этой странице за следующими исключениями: 1. Вместо оранжевого должен использоваться синий. 2. Четыре иконки нужно заменить на аналогичные, подходящие по ...Завершен5 лет назад
Нужно создать серию рисунков в одном стиле для нескольких лендингов, связанных общей темой: перевод текста. Планируется от семи рисунков.Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт5 лет назад