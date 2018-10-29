Velior

Роман Миронов Velior

 
41 годРоссия/Иваново
17 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Бюро переводов «Велиор»: перевод на русский и английский. Английский, немецкий, французский, русский.

Для заявок по моим проектам: просьба писать на почту [email protected], а не в личное сообщение. И еще лучше: дублировать заявки на эту почту.

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$5
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Отзывы фрилансеров
ivan_jp
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Подготовить видео к публикации
Сотрудничеством с Романом доволен. Задачи понятные и интересные. Оплата в срок и без всяких проблем.
Иван «подхватил» мой проект после другого исполнителя. Он полностью использовал существующие наработки «допилил» их. Порадовал профессионализм Ивана, который сказывается в мелочах. Приятно было то, что мы смогли обсудить цену и прийти к компромиссу. Коммуникация и оперативность со стороны Ивана на очень высоком уровне.
Ответный отзыв
sanek03
35 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Сделать дизайн одностраничника для мастера на час
Роман отличный заказчик, точно знает, чего хочет, хорошо ставит задачу, всегда на связи. Рекомендую!
Александр откликнулся на мой проект очень быстро и выполнил его буквально за день. Оперативно вносил все мои замечания в дизайн. В одном случае наши мнения разошлись, и мы в итоге остановились на его варианте, который он аргументировал. Александр выполнил дизайн в формате Bootstrap, что удобно для программиста. С удовольствием рекомендую любому его услуги дизайна такого рода.
Ответный отзыв
Proskurin_Dm
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Внести текстовые правки в файл PDF
Рекомендую заказчика к сотрудничеству. Четкая постановка задачи, оперативная обратная связь, быстрая оплата.
Дмитрий оперативно откликнулся на объявление. Даже до моего подтверждения прислал работу и оказал консультацию. Взял немного.
Ответный отзыв
webkabanov
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Создать landing page
Сотрудничеством доволен. Хорошая обратная связь, никаких проблем с оплатой. Рекомендую как отличного заказчика!
У меня остались только положительные впечатления от работы Сергея. Нареканий не было.
Ответный отзыв
betatester
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$13
10 баллов
5 лет назад
Выполнить аудит лендингов
Заказчик всегда на связи, задание интересное. От работы только положительные результаты, буду дальнейшему сотрудничеству.
Аудит лендинга выполнен четко, рекомендации Евгений дал полезные.
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