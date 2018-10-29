Я предоставлю видео к 09.11.2018 Вернуть нужно готовое видео. Интро и аутро нужно также предоставить в формате, который позволит легко редактировать текст и вставлять в последующие видео. Если также можете сделать оформление канала, то будет вообще замечательно. Более подробное ...