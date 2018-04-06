sanek03

Александр Тимофеев sanek03

 
35 летМолдова/Кишинев
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн корпоративных сайтов, лендингов, каталогов, интернет магазинов, мобильных приложений и т.д.

Большой опыт в разработке дизайна как десктоп версий так и адаптивных под любые разрешения. Все работы в портфолио мои, есть все псдшки. Ни одна работа не ворованная.

Работаю быстро, в случае чего вносим правки, если совсем уж недовольны - возвращаю аванс и до свидания, если не сработались со мной - сработаетесь с другим дизайнером. Если интересуют дополнительные отзывы https://www.fl.ru/users/sanek03/

Имеется опыт работы с крупными заказчиками:

Дизайн сайта для официальных дилеров Dong Feng ссылка на сайт

Дизайн для сайта Рускомпозит ссылка на сайт 

Дизайн для сайта крупнейших производителей кухонной гарнитуры и мебели в России Атлас-Люкс ссылка на сайт  

Цены не задираю, все зависит от сложности проекта и количества страниц. Приблизительные расценки 

главная - от 50$ (без разницы интернет магазин или корпоративный сайт или лендинг)

Внутренние от 15$

мобильные версии по договоренности.

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Показать все
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$10
10 баллов
5 лет назад
Необходимо разработать дизайн нескольких экранов мобильного приложения
Александр - отличный дизайнер. Рекомендуем!
Сотрудничаю с ребятами не первый раз, всегда на связи, все отлично. Не разу никаких проблем с оплатой не было. Рекомендую!
Ответный отзыв
prpump
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Сделать профессиональный фотомонтаж
Замечательный специалист, приятный в общении человек. Сделал все в обещанный срок, обновлял быстро все правки к проекту. Претензий нет. Рекомендую.
Владимир - отличный заказчик, четкое тз, без придирок, оплата вовремя! Рекомендую
Ответный отзыв
Velior
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Сделать дизайн одностраничника для мастера на час
Александр откликнулся на мой проект очень быстро и выполнил его буквально за день. Оперативно вносил все мои замечания в дизайн. В одном случае наши мнения разошлись, и мы в итоге остановились на его варианте, который он аргументировал. Александр выполнил дизайн в формате Bootstrap, что удобно для программиста. С удовольствием рекомендую любому его услуги дизайна такого рода.
Роман отличный заказчик, точно знает, чего хочет, хорошо ставит задачу, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать Дизайн Кнопки
Рекомендую как ответственного, надёжного исполнителя. Всё сделано в срок и согласно ТЗ. Приятное, вежливое общение. Однозначно буду обращаться и в дальнейшем. Спасибо за работу! Спасибо за отличную работу.
Спасибо Антону за сотрудничество. Четкое тз, минимальные правки, рекомендую!
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$35
10 баллов
6 лет назад
Создать копию лендинга по аналогии с нашим сайтом
Все четко и быстро !!! Всегда на связи !
Нормально поработали с Иваном, минимальные правки, всегда на связи, оплата вовремя, рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
5 отзывов
от $50
от 5 дней
#442
Обработка фотографий
2 отзыва
от $2
от 1 дня
#169
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
от $10
от 4 дней
#177
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#116
Фотосъемка
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#570
Наружная реклама
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1226
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1353
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 4 дней
#1480
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2606
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2714
Показать все услуги