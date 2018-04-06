Дизайн корпоративных сайтов, лендингов, каталогов, интернет магазинов, мобильных приложений и т.д.

Большой опыт в разработке дизайна как десктоп версий так и адаптивных под любые разрешения. Все работы в портфолио мои, есть все псдшки. Ни одна работа не ворованная.

Работаю быстро, в случае чего вносим правки, если совсем уж недовольны - возвращаю аванс и до свидания, если не сработались со мной - сработаетесь с другим дизайнером. Если интересуют дополнительные отзывы https://www.fl.ru/users/sanek03/

Имеется опыт работы с крупными заказчиками:

Дизайн сайта для официальных дилеров Dong Feng ссылка на сайт

Дизайн для сайта Рускомпозит ссылка на сайт

Дизайн для сайта крупнейших производителей кухонной гарнитуры и мебели в России Атлас-Люкс ссылка на сайт

Цены не задираю, все зависит от сложности проекта и количества страниц. Приблизительные расценки

главная - от 50$ (без разницы интернет магазин или корпоративный сайт или лендинг)

Внутренние от 15$

мобильные версии по договоренности.