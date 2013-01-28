Сверстать под wordpress

HTML-версткаЗакрыт6 заявок137 просмотров
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Здравствуйте, нужно сверстать под wordpress такой вот дизайн

http://s019.radikal.ru/i630/1301/59/630463b9a25a.jpg

Пишите сроки и стоимость.

WordPress
11 лет назад
sanek03
35 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$35
4 дня
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