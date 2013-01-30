Написать пару-тройку стилей

HTML-версткаЗавершен7 заявок153 просмотра
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Добрый день.

Помогите написать пару стилей. Вознаградим материально.

11 лет назад
B_U_T_C_H
Муртахан 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Rulya_CRX
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена в срок, спасибо за работу
Хороший заказчик. Оплатил сразу же
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