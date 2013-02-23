Нужен верстальщик Opencart/OCStore

$250
HTML-версткаЗавершен7 заявок199 просмотров
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Необходимо делать шаблоны под Opencart/OCStore

1-2 шаблона в неделю. Проектов много.

Бюджет 5000 руб. за шаблон.

Оплата WebMoney в WMR по факту выполненых работ. Работа может быть показана на хостинге исполнителя.

С посредниками не работаем.

OpenCart
11 лет назад
adserton
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
bullet2018
32 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$170
6 дней
Отлично сверстал интернет-магазин на Opencart. Будем работать дальше.
Хороший заказчик. Отличные исходники. Своевременная оплата. Рад сотрудничеству
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