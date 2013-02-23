Нужен верстальщик Opencart/OCStore

Кратко о задаче - сайт каталог, дизайн будет предоставлен. Интересуют сроки и ваша ответственность. Рассматриваются кандидатуры только из Тольятти. В случае, успешного выполнения работы по сайту, наши отношения будут иметь приятные перспективы на постоянной основе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо делать шаблоны под Opencart/OCStore
1-2 шаблона в неделю. Проектов много.
Бюджет 5000 руб. за шаблон.
Оплата WebMoney в WMR по факту выполненых работ. Работа может быть показана на хостинге исполнителя.
С посредниками не работаем.
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