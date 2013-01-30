Создание сайта под UMI.CMS

HTML-версткаЗавершен3 заявки138 просмотров
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Есть макет сайта (сделанный в фотошопе, см.прикрепление к объявлению), куплен домен, оплачен хостинг, есть бесплатная лицензия UMI. Необходимо с использованием указанного макета создать сайт, чтобы можно было им управлять с помощью UMI.

Пишите сколько будет стоить и сроки работы.

11 лет назад
taranan
Анна 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
whitestripe
Андрей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
11 лет назад
$150
5 дней
Очень оперативно и грамотно проведена работа и даже раньше, чем заявлялось. Я осталась очень довольна результатом, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо за работу!
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