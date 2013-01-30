Создание сайта под UMI.CMS

Есть макет сайта (сделанный в фотошопе, см.прикрепление к объявлению), куплен домен, оплачен хостинг, есть бесплатная лицензия UMI. Необходимо с использованием указанного макета создать сайт, чтобы можно было им управлять с помощью UMI.

Пишите сколько будет стоить и сроки работы.