Верстка psd - html

HTML-версткаЗавершен21 заявка203 просмотра
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файлы с макетами - прилагаю.

HTML
11 лет назад
audilex
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
am27af29
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$44
2 дня
Оч быстро и качественно. уверен, не последнее наше сотрудничество.
Отличный заказчик. Четко ставит задание. Качественное и приятное сотрудничество оставило только положительные впечатления. Быстрая оплата. Рекомендую! .Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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