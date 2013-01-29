Верстка psd - html

нужен шаблон - аналог твитера. верхнее меню, левое и слева включаемые области
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ваши предложения по стоимости и срокам на верстку главной и внутренних страниц
файлы с макетами - прилагаю.
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