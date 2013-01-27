Сверстать 1 страницу

Сайт по продаже автозапчастей для трех марок авто Форд, Мазда, Вольво. Что имеем: Сайт mcford.ru(основа будущей верстки, уже имеющийся шаблон, резиновый между 1024-1280) Пример дизайна в приложенном файле (PSD всех ключевых страниц есть, порядка 7-10шт). Нужно взять за ...
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сроки 1-2 дня, если не соблюдаете не пишите
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