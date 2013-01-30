нужно за сегодняшнюю ночь сверстать примерно 5-6 страниц(главная, остальные от главной отличаются центральной частью). часть верстки готова(кривая), нужно подправить до 1в1 с макетами. сверстать нужно за сегодняшний вечер (до часу-двух ночи по украине, но рассмотрим варианты.) для опытного ...