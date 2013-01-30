Нужно нарисовать дизайн для шаблона, создать бизнес-стиль для интернет-магазина Joomla+Virtuemart 2 Подробности в личку.
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Нужен верстальщик, который умеет верстать валидно и кроссбраузерно.
Например, сколько стоит у вас сверстать главную страницу http://hantim.ru/ ?
Я не жадный.
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