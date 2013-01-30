Верстка

HTML-версткаЗавершен42 заявки433 просмотра
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Нужен верстальщик, который умеет верстать валидно и кроссбраузерно.

Например, сколько стоит у вас сверстать главную страницу http://hantim.ru/ ?

Я не жадный.

11 лет назад
digoshin
Дмитрий 
32 годаШвеция
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
korg
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$30
1 день
Быстро и качественно решил проблему. Спасибо!
Хороший заказчик, сделал оплату ещё до начала работы, что является редкостью, рекомендую!
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