Нарисовать дизайн для шаблона Joomla+Virtuemart 2

$100
HTML-версткаЗакрыт5 заявок154 просмотра
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Нужно нарисовать дизайн для шаблона, создать бизнес-стиль для интернет-магазина Joomla+Virtuemart 2

Подробности в личку.

JoomlaVirtuemart
11 лет назад
atk12
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
HD-arts
Марк 
28 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Предоплату взял, работу до конца отказывается делать. Сроки не сдержал, сорвал. Отвечает через пару часов. Мнит себя арт-директором, а является обычным посредником который не понимает элементарных вещей в ВЕБ. Аналогично мне ответил как и во втором его отрицательном отзыве, что пропал интернет в дизайнера. Делайте выводы господа.... Вот кто он на самом деле - http://www.weblancer.net/users/HD-arts/reviews/?type=negative - http://forum.zone-game.info/showthread.php?t=26149 - http://pikabu.ru/story/privet_pikabushniki__963431 Уберу отзыв после выполнения работы или возврата предоплаты.
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