Нарисовать дизайн для шаблона Joomla+Virtuemart 2

нужно за сегодняшнюю ночь сверстать примерно 5-6 страниц(главная, остальные от главной отличаются центральной частью). часть верстки готова(кривая), нужно подправить до 1в1 с макетами. сверстать нужно за сегодняшний вечер (до часу-двух ночи по украине, но рассмотрим варианты.) для опытного ...
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Нужно нарисовать дизайн для шаблона, создать бизнес-стиль для интернет-магазина Joomla+Virtuemart 2
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