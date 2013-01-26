Некоторые изменения в интернет-магазине.

Сколько будет стоить данные изменения?

1. Чем больше товаров добавляешь к сравнению, тем левее уходит текст в модуле сравнения.

2. В модуле сравнения когда много товаров, нижний скрул имеет только стрелку влево, смотрится как будто недоделанный, не могли бы Вы сделать и стрелку вправо.

3. JoomShopping в когда в поиск переходишь на каталог переделать, или вообще убрать, а как то не красиво смотрится.

4. Шрифты на сайте не соответствуют шрифтам которые нужны. нужны шрифт Myriad Pro.

5. Модуль сравнения некорректно работает. Когда удаляешь товар из сравнения, пропадает меню, и товар удаляется через раз.(не обязательно)

6. Если поставить галочку на надпись "добавить к сравнению", она меняется на сравнить, и больше не возвращается к надписи "добавить к сравнению".

7. В каталоге и когда переходишь в модуль сравнения - всё очень крупное, такое ощущение, что всё приблизили, нужно немного поменять ширину и высоту картинок + ширину и высоту таблиц.