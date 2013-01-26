Добавить на главную страницу функции, CMS Moodle

$35
HTML-версткаЗакрытнет заявок123 просмотра
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Необходимо вывести на главную страницу входи (логин и пароль) и ссылку на регистрацию. Дизайна нет, нужны только функции на чистой странице. Пример страницы login.live.com

Проект не коммерческий, христианский.

11 лет назад
MRM-power
Владимир 
34 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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