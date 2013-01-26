Добавить на главную страницу функции, CMS Moodle

Доброго всем времени суток! Нужна верстка 21-й страницы. Макеты в PSD, подготовлены к HTML-верстке. В 2-х макетах есть присутствие адаптивной верстки. К макетам идет описательная документация. Требования к Веб-браузерам: Internet Explorer 8.0 и выше, или Firefox 3,6 и ...