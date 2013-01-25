Ускорение блога

$100
HTML-версткаЗакрыт1 заявка128 просмотров
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Нужно ускорить блог, zolotoi-roman.com т.е.

- оптимизировать код шаблона

- заменить тяжелые плагины кодом

- предпринять все возможные меры, для ускорения

---Обязательно пришлите адреса блогов где вы делали ускорение.----

11 лет назад
rozo2010
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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