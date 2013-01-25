Задание для изготовителя шаблонов (не psd)

Приветствую.

Вкратце, какая есть задача.

Я даю вам 3–4 сайта, объясняю какие плюшки нравятся, в каком из сайтов.

На основании примеров этих сайтов, вы делаете три html страницы — главная, категория, сингл. Так сказать собираете три страницы из разных сайтов + ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ фантазия и доработка своего.

Средние сроки 2–4 дня.

Указывайте сразу цену (разумную) и сроки.

Господа, более 50$ даже не указывайте.