Задание для изготовителя шаблонов (не psd)

Здраствуйте. Нужно оптимизировать сайт, улутшить быстродействие сайта, убрать некоторые ошибки. Предлагайте цены и сроки исполнение. Оплата по факту!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Вкратце, какая есть задача.
Я даю вам 3–4 сайта, объясняю какие плюшки нравятся, в каком из сайтов.
На основании примеров этих сайтов, вы делаете три html страницы — главная, категория, сингл. Так сказать собираете три страницы из разных сайтов + ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ фантазия и доработка своего.
Средние сроки 2–4 дня.
Указывайте сразу цену (разумную) и сроки.
Господа, более 50$ даже не указывайте.
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