Доработка сайта на MODx

$100
HTML-версткаЗакрыт1 заявка108 просмотров
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Доработка сайта на MODx

Работы над формами сайта, правки по вёрстке, лайтбоксы.

Более подробное ТЗ предоставлю исполнителю.

Срок: сегодня

Бюджет: 3000р

Оплата строго по факту исполнения. Приступить сейчас.

MODX
11 лет назад
studiyaweb
Софт 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-1)
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