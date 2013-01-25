Здравствуйте. Необходимо качественная див верстка дизайна (psd) Дизайн главной во вложении. Всего 3 страницы. Прошу указать стоимость: верстка главной + внутренних Прошу отвечать только квалифицированных верстальщиков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка сайта на MODx
Работы над формами сайта, правки по вёрстке, лайтбоксы.
Более подробное ТЗ предоставлю исполнителю.
Срок: сегодня
Бюджет: 3000р
Оплата строго по факту исполнения. Приступить сейчас.
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