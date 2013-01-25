Переделать шаблон от joomla 3 в joomla 2.5

HTML-версткаЗакрыт8 заявок109 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Переделать шаблон от joomla 3 в joomla 2.5

Просто переделать шаблон от 3 в 2.5

Joomla
11 лет назад
pyxlik2009
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Верстка страницы (html, java-script, css)

    Дизайн-макеты: макет1: http://ybex.com/index.php?c=start&amp;m=pic&amp;key=wqw5s0cpcu246h43cv2mpda8roj9v1xd1m0gf38x макет2: http://ybex.com/index.php?c=start&amp;m=pic&amp;key=lg05svb93v5qyoc32vdfxrwql0pis96ezyscdt3t Кроссбраузерность: * Список поддерживаемых браузеров: Google Chrome, Firefox, Opera 11 (и выше), Opera Mini, Safari 4 (и выше), Explorer 7 (и выше), Mozilla 1, Яндекс.Браузер, Хром (Mail.ru) * Список браузеров, в которых должна сохраняться функциональность ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать html страницы в Joomla

    $50

    1. Есть html файлы (4 страницы html), которые нужно прикрутить к Джумле. (джумла не установлена, но если надо будет, то поставлю) 2. в прикрепленном фото видно, что разделов 4 (по ползункам меню). Нужно скопировать и добавить ...

    HTMLJoomla
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка на Insales. Сортировка по параметрам

    К сожалению, так получилось что хороший программист, с которым мы работали более года исчез из виду. Поэтому мы ищем нового, адекватного человека на фрилансе. У нас два магазина stratonavt.com и yondo.ru Необходимо обслуживание. На данном этапе для ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка под IE 9

    1. Нужно поправить верстку личного кабинета, т.к. в IE 9 не отображается адресная книга. Что должно отображаться (пример) - http://joxi.ru/6adYYS5q Что показывает IE 9 - http://joxi.ru/TlRxIM2d . 2. Нужно поправить расположение окна адресной книги, т.к. в IE9 окно ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо сверстать дизайн для WP

    Необходимо сверстать макет для сайта на Wordpress. Исходные данные: PSD файл нужно получить рабочий шаблон. В шаблоне нужно будет реализовать несколько функций. + будет отдельный раздел "рецепты" на него нужно поставить модуль рецептов и настроить все. Верстка нужна качественная ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Заверстать главную страницу в HTML

    $100

    Необходимо заверстать главную страницу сайта ratingtoplist.com в новый вид, но что бы внутренние страницы потом не развалились. В прикрепе для оценки сложности два файла, это одна и та же главка, но на второй ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад