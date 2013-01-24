Сверстать html страницы в Joomla

1. Есть html файлы (4 страницы html), которые нужно прикрутить к Джумле. (джумла не установлена, но если надо будет, то поставлю)

2. в прикрепленном фото видно, что разделов 4 (по ползункам меню). Нужно скопировать и добавить еще один ползунок, чтобы получилось на один раздел меню больше.