Шаблон для OpenCart

Необходима вёрстка макета крупного портала, ориентировочно 20 стр. Пишите примерные цены, показывайте свои работы на Twitter Bootstrap, предпочтение отдам исполнителю с опытом работ именно на этом фреймворке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, есть готовая верстка, нужно сделать шаблон. Пишите цену и сроки
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