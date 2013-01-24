Шаблон для OpenCart

Нам нужен верстальщик для следующей работы: Есть домен mmaall.ru это интернет-магазин.натягивать его нужно будет на цмс-ку arw shop,созданную специально для интернет-магазинов. у нас есть дизайн - псдшные файлы, которые я уже прикрепила. когда выбираем какой-то раздел, то выглядеть он ...