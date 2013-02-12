Верстка, настройка интернет-магазина (Joomla + VM)

Есть проект совсем простенький по сравнению с прошлым. Там развернут битрикс уже на площадке, все сверстано, верстку перенесут тоже. Сможешь сделать его? Надо все инфоблоки только настроить. Крайне простой проект. Прикрепляю подробное описание задачи