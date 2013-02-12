Верстка, настройка интернет-магазина (Joomla + VM)

Здравствуйте. Убедительная просьба читать внимательно задание! 1.) Добавить кнопку в которой будет написано: Обратная связь 2.) Добавить в блок Кнопку со входом, после нажатия в блоке появляется окно ввода логина и пароля 3.) Добавить в блок Кнопку с Регистрацией, ...
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По имеющемуся дизайну сверстать и настроить сайт, выполняющий функции одновременно информационного и коммерческого направления. Настроить главную страницу, категории, карточку товара, корзину, связать с платежными системами. Сайт на joomla 2.5 + vm соответствующей версии.
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