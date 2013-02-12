Верстка, настройка интернет-магазина (Joomla + VM)

$150
HTML-версткаЗавершен4 заявки148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

По имеющемуся дизайну сверстать и настроить сайт, выполняющий функции одновременно информационного и коммерческого направления. Настроить главную страницу, категории, карточку товара, корзину, связать с платежными системами. Сайт на joomla 2.5 + vm соответствующей версии.

Joomla
11 лет назад
fenixvl
59 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
danimax
Сергей 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$150
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень доволен сотрудничеством с Владимиром. Хороший и приятный человек. Отличный заказчик и с оплатой никаких проблем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую + и присоединяюсь к предыдущим отзывам
  • Похожие заказы

  • Работа для специалиста по DLE 9.8

    Здравствуйте. Убедительная просьба читать внимательно задание! 1.) Добавить кнопку в которой будет написано: Обратная связь 2.) Добавить в блок Кнопку со входом, после нажатия в блоке появляется окно ввода логина и пароля 3.) Добавить в блок Кнопку с Регистрацией, ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка на Wordpress

    $100

    Добрый день веб-лансеры, необходимо сверстать макет и натянуть на wordpress, подключить простое слайд-шоу, дизайн очень прост, ничего сложного. За подробной информацией обращайтесь по контактным данным которые указаны ниже: skype: evgenandre email: evgenandre2013 Работаем строго по факту, после ...

    WordPress
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить глюки на Wordpress

    Добрый всем день. При добавлении или удалении рубрики,на главной странице перестает работать слайдер и появляется маленькое окошко с текстом:No content exsist at page1! Loading 1st page instead. Нужно исправить. CMS Вордпресс. Спасибо.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Исправить несколько мелочей на сайте с Virtuemart

    $16

    Нужно исправить несколько мелочей в магазине на Joomla с Virtuemart Техническое задание 1. Изменить междустрочный интервал текста в шаблоне на карточках товаров на показатель 14 пунктов. 2. Удалить раздел "Отзывы" с карточки товара 2. Исправить небольшой баг с ...

    Virtuemart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстальщик на постоянную работу

    $500

    В команду web-разработчиков требуется верстальщик. Обязанности: Seo верстка, доработка страниц. Работнику будет предоставляться детальное тз, по которому он будет проводить все необходимые работы. Требования: -Надёжность/Ответственность. -Умение сдавать работу в оговоренный срок. -Стремление к самосовершенствованию, освоению нового знания. -Валидная XHTML/CSS вёрстка, «дивная». -Кроссбраузерность. Условия сотрудничества: - ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка инфоблоков на битриксе

    Есть проект совсем простенький по сравнению с прошлым. Там развернут битрикс уже на площадке, все сверстано, верстку перенесут тоже. Сможешь сделать его? Надо все инфоблоки только настроить. Крайне простой проект. Прикрепляю подробное описание задачи

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад