Работа для специалиста по DLE 9.8

Здравствуйте.

Убедительная просьба читать внимательно задание!

1.) Добавить кнопку в которой будет написано: Обратная связь

2.) Добавить в блок Кнопку со входом, после нажатия в блоке появляется окно ввода логина и пароля

3.) Добавить в блок Кнопку с Регистрацией, после нажатия открывается форма регистрации

4.) Ротатор jQuery, внедрить такой же как тут: _balletmoisseiev.valprod.fr

5.) Блок авторизация, после входа в нем должна отображаться информация профиля

6.) Галерея, внедрить такую же _balletmoisseiev.valprod.fr/galerie

7.) Календарь, написать модуль к стандартному календарю добавление событий

8.) Подстроить шрифт на сайте

9.) Указывайте сроки и стоимость

10.) Оплата по факту