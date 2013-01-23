Верстка главной страницы и установка на Bootstrap

Сверстать от рисованные страницы интернет магазина на скрипт Битрикса под редакцию малый бизнес,полная интеграция всех функций. Примеры сраниц и функционал в шаблонах. ТЗ http://yadi.sk/d/SbuXtKbH24INy
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн главной страницы в PSD.
Необходимо ее сверстать, и затем натянуть на уже рабочий движок Bootstrap.
Исполнитель будет выбран изходя из самой выгодной мне цене и сроку - 1 день. Работы на самом деле немного.
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