Натянуть новый дизайн на портал на instant 1.10

Необходимо поправить стили, возможно верстку в modX Работы немного. Оплата по факту выполнения по вебмани.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
натянуть новый дизайн
урл и макет вышлю выбранным кандидатам
в проекте пишите, пожалуйста, цену за час работы
оплата по факту
- Похожие заказы
- HTML-верстка2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Ищем исполнителя кто мог бы сверстать карточку товара и интегрировать на сайт. Дизайн уже есть. Дизайн прикладываю в приложении. CMS – Amiro Бизнес Нужно выполнить как можно быстрее.Вообще,желательно, сутки. Все элементы, включая кнопку обратного звонка ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть сайт http://irobot.biz.ua/ При входе на сайт сначала открывается интро в виде flash. Нужно сделать альтернативу в html5. Тоже самое и касается меню над шапкой на самом сайте. Я понимаю что точную альтернативу не возможно сделать, ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сайт на дле 9,6. http://films-house.ru когда заходишь на фильм, нажимаешь на любого актера, выходит список фильмов,где он играл, постеры криво показывает. Вот это и нужно подправить. Также навигация по страницам сейчас стоит очень простая, нужно ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Шаблон для ВебАссиста ШопСкрипт.HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Требуется сверстать и подключить две страницы к Joombla. От Вас сроки и цена. СпасибоHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сайт ukraine1.com.ua некорректно отображается в в некоторых основных браузерах . Необходимо исправить ошибки и довести до ума вёрстку, для корректного отображения в IE 7+, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari . Не забывайте написать ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
1. Есть сайт stroi-torg1 .ru под телефоном в шапке надо сделать поиск по товарам (именно по заголовкам и артикулам/кодам товара). 2. Есть сайт stroi-torg1 .ru, надо дополнительно но отдельной странице вывести список всех товаров, пример: ---------------------------------- НАЗВАНИЕ КАТЕГОРИИ ---------------------------------- - ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад