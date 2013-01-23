Сделать альтернативу flash на html5

Есть калькулятор http://elctroy.ru/index.php/calculator Его надо скопировать (функционал, стили и т.п.) и все в полном составе перенести к нам на сайт 8553.magicd.ru А так же: Есть калькулятор тут http://www.auto-legion.ru/t_calc.html . Его надо скопировать (функционал, стили и т.п.) и все ...