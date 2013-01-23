Сделать альтернативу flash на html5

Необходимо поправить стили, возможно верстку в modX Работы немного. Оплата по факту выполнения по вебмани.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://irobot.biz.ua/
При входе на сайт сначала открывается интро в виде flash. Нужно сделать альтернативу в html5. Тоже самое и касается меню над шапкой на самом сайте. Я понимаю что точную альтернативу не возможно сделать, но нам нужно что-то похожее.
Жду ваших предложений по срокам/цене/возможности реализации.
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