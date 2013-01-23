Сделать альтернативу flash на html5

HTML-версткаЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Есть сайт http://irobot.biz.ua/

При входе на сайт сначала открывается интро в виде flash. Нужно сделать альтернативу в html5. Тоже самое и касается меню над шапкой на самом сайте. Я понимаю что точную альтернативу не возможно сделать, но нам нужно что-то похожее.

Жду ваших предложений по срокам/цене/возможности реализации.

HTML
11 лет назад
RaKran
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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