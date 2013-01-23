Верстка и интеграция карточки товара на сайт

Ищем исполнителя кто мог бы сверстать карточку товара и интегрировать на сайт. Дизайн уже есть.

Дизайн прикладываю в приложении.

CMS – Amiro Бизнес

Нужно выполнить как можно быстрее.Вообще,желательно, сутки.

Все элементы, включая кнопку обратного звонка и блок "просматривали ранее"

Пишите сможете ли уложиться в сроки(или ваши сроки), а также, сколько будет стоить работа.