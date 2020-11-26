Верстка из PSD

Необходимо выполнить html верстку лендинг-страницы, макет прикрепляю. Макет в ПСД (фотошоп). Так же выполнить адаптацию под мобильные/планштеы устройства. В предложениях оставляйте стоимость и сроки. Сроки крайне важны на этом проекте - чем ...
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- HTMLPhotoshopВерстка лендингаВерстка из PSDHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Необходимо сверстать 4 окна личного кабинета для действующего сайта. Шапку верстать не нужно. Все актуальные стили предоставлю. Нужен грамотный адаптив, так как присутствуют таблицы. Верстка "програмками" не нужна, важна чистота и ...Верстка из PSDHTML-верстка8 заявокЗакрыт2 года назад
Адаптивная кросбарузерная верстка и подключение на wp, пожелание - использовать elementor. Главная [url=https://prntscr.com/26wxq4q]https://prntscr.com/26wxq4q[/url] Примеры [url=https://prntscr.com/ndQ6nb8HOLaz]https://prntscr.com/ndQ6nb8HOLaz[/url] Видеоуроки [url=https://prntscr.com/JoN-uDPntMeD]https://prntscr.com/JoN-uDPntMeD[/url] Документация [url=https://prntscr.com/_jFPo8OADSXl]https://prntscr.com/_jFPo8OADSXl[/url] Отзывы [url=https://prntscr.com/v-hBA20YhK4h]https://prntscr.com/v-hBA20YhK4h [/url] Исходники дизайна в psd, разбитые по слоям, ширина контейнера 1200px.WordPressСайт на WordPressElementorВерстка из PSDHTML-верстка12 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Верстка с PSD макета, натяжка под cms opencart. Стандартный функционал движка Пишите сразу цену и контактыOpenCartВерстка из PSDHTML-верстка24 заявкиЗакрыт2 года назад
- $90
Задача: [list][*]Адаптивно сверстать страницу сбора заявок + thank you page[*]Запрограммировать отправку формы[/list] Рассматриваю варианты Верстка+Программирование или только Верстка. Дано: PSD обоих страниц для десктопа и для мобайла. https://www.dropbox.com/s/dsp76g4c10g5oq9/main_final_01.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/mgdcr27s361s6mt/thank_you_page_01.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/kd8qc8sdj280pww/main_mobile_final_01.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/h2zn3oxqinur2p3/thank_you_page_mobile_final_01.jpg?dl=0 Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1rpliK9m9T28SXJoI4RxZZJKN5XJXSDsnvfo36O5JRrA/edit?usp=sharingВерстка из PSDЗавершен3 года назад
- $20
требуется сверстать лендинг из PSD . верстка [b]только под десктоп[/b] хром и ФФ !! на лендинг требуется добавить всплывающее окно на JS + звук , которое активируется при попытке юзера закрыть страницу (движение мышки в ...PHPJavascriptHTMLВерстка лендингаВерстка из PSDHTML-верстка10 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сверстать макет, есть psd исходник, потом эта верстка будет натягиваться на cms, поэтому верстка должна быть хорошей и блоки не должны перекашиваться если их переместить. Потом еще надо будет сверстать личный кабинет, но это ...Верстка из PSDHTML-верстка61 заявкаЗакрыт3 года назад
- $40
Сверстать макеты из PSD. 4 макета. Один прикрепил к проекту. Шаблон уже готов, меняется только поле контент. Верстка адаптивная, кроссбраузерная. Срок 2 дня.Верстка из PSDЗакрыт3 года назад
- $25
Мне нужна главная страница моего сайта. Мне нужен реально мастер своего дела, который сделает все быстро и красиво! По оплате, перевод на карту. За хорошую работу оставлю положительный отзыв. По срокам мне нужно максимум до ...Верстка из PSDВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно сделать адаптивную верстку из .psd. + небольшая доработка (из бек-енда форму обратной связи + немного поправить графику, а именно убрать 2 цифры).Форма обратной связиВерстка из PSDЗавершен3 года назад
Сверстать дизайн в PSD -адаптивно - качественно ( Главная + 4 внутренних (+рега\вход ) адатив на ваше усмотрение. только пользователь с рейтингом и отзывами желательно постОплата - предлогаем цену и срок в ответе прилагаю макеты - https://drive.google.com/file/d/1jmdxqjWtUmBQ0Jh2ZtNL6zLTfC5SK6o-/view?usp=sharingВерстка из PSDЗавершен3 года назад
- $20
макет прикрепляю. .psd адекватно нарисован, по модифицированной сетке bootstrap, сетка предоставляется в .css или .s[ac]ss скорость загрузки на моб. устройствах не менее 90/100 по сервису [url=http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights]http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights[/url] Срок 1 день + доплата 10 в край 2 дня.HTML-верстка16 заявокЗакрыт3 года назад
- $40
Т/з: 1. Умение верстки по psd макету 2. Знание css, html, js. 3. Опыт работы с фреймворком Bootstrap. Psd макет и пожелания по работе выдам, когда определюсь с исполнителем.JavascriptHTMLCSSBootstrapВерстка из PSDЗавершен3 года назад
- $80
Всем привет, Нужно сверстать страницу. Дедлайн не большой, два дня. Обращайтесь только если вы можете приступить к работе незамедлительно. Обновления о проделанной работе каждый день. Мобильный, пиксель, все должно быть красиво. Макет (psd) покажу исполнителю. Бюджет можно обсудить. Спасибо!HTMLВерстка из PSDHTML-верстка88 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сверстать две страницы из psd, макет скину позжеВерстка из PSDЗавершен3 года назад
- $300
Добрый день, уважаемые программисты по Opencart! У меня есть интернет-магазин на OCSTORE 3.0, который необходимо обновить. Необходим специалист, который сможет внедрить решения различных заданий по интернет-магазину. Все задания я разбил на 5 частей и постарался максимально подробно расписать ...OpenCartВерстка сайтаocStoreВерстка из PSDИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт3 года назад
- $540
0. Взять шаблон под 2.3 (любой бесплатный) 1. Клонировать полностью рабочий сайт на Opencart 1.5 на Opencart 2.3 с сохранением полного функционала и БД на шаблон 2. ПОЛНОСТЬЮ сохранить текущий дизайн при переносе на 2.3 (есть оригинальная ...OpenCartВерстка из PSDHTML-верстка9 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Для блога нужно нарисовать дизайн (включая адаптивный) в векторе для последующей верстки, в PSD. Около 5 страниц. Макет ориентировочный есть. Нравятся качество и примеры как здесь [url=https://draw-blog.ru/portfolio/]https://draw-blog.ru/portfolio/[/url] Спасибо.Верстка из PSDДизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Для будущего проекта, нужен HTML верстальщик, который понимает и четко реализует верстку по PSD макетам. Задача: 1. Макеты для ознакомления - [url=https://drive.google.com/open?id=1P-a9x-kvtHcwfJ1q6RpRWJH8S6Hy61YD]https://drive.google.com/open?id=1P-a9x-kvtHcwfJ1q6RpRWJH8S6Hy61YD[/url] 2. Сверстать страницы: Главная, Рубрика, Страница записи, Страница сравнений товаров, Страница рейтинга 3. Соответствие макету 4. Адаптивность. В дизайне ...HTMLВерстка из PSDЗавершен4 года назад
- $2
1 страница Без функции https://drive.google.com/file/d/118TVKjSFrNa2U4TCcfrqKpU8uaBZS9Py/view?usp=drivesdkВерстка из PSDЗавершен4 года назад