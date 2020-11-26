Заказать верстку из PSD

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  • HTML верстка лендинга PSD

    Необходимо выполнить html верстку лендинг-страницы, макет прикрепляю. Макет в ПСД (фотошоп). Так же выполнить адаптацию под мобильные/планштеы устройства. В предложениях оставляйте стоимость и сроки. Сроки крайне важны на этом проекте - чем ...

    HTMLPhotoshopВерстка лендингаВерстка из PSD
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Верстка из PSD страниц сайта

    Необходимо сверстать 4 окна личного кабинета для действующего сайта. Шапку верстать не нужно. Все актуальные стили предоставлю. Нужен грамотный адаптив, так как присутствуют таблицы. Верстка "програмками" не нужна, важна чистота и ...

    Верстка из PSD
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт на Wordpress верстка из psd и подключение к cms

    Адаптивная кросбарузерная верстка и подключение на wp, пожелание - использовать elementor. Главная [url=https://prntscr.com/26wxq4q]https://prntscr.com/26wxq4q[/url] Примеры [url=https://prntscr.com/ndQ6nb8HOLaz]https://prntscr.com/ndQ6nb8HOLaz[/url] Видеоуроки [url=https://prntscr.com/JoN-uDPntMeD]https://prntscr.com/JoN-uDPntMeD[/url] Документация [url=https://prntscr.com/_jFPo8OADSXl]https://prntscr.com/_jFPo8OADSXl[/url] Отзывы [url=https://prntscr.com/v-hBA20YhK4h]https://prntscr.com/v-hBA20YhK4h [/url] Исходники дизайна в psd, разбитые по слоям, ширина контейнера 1200px.

    WordPressСайт на WordPressElementorВерстка из PSD
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка одностраничного сайта с формой сбора заявок

    $90

    Задача: [list][*]Адаптивно сверстать страницу сбора заявок + thank you page[*]Запрограммировать отправку формы[/list] Рассматриваю варианты Верстка+Программирование или только Верстка. Дано: PSD обоих страниц для десктопа и для мобайла. https://www.dropbox.com/s/dsp76g4c10g5oq9/main_final_01.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/mgdcr27s361s6mt/thank_you_page_01.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/kd8qc8sdj280pww/main_mobile_final_01.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/h2zn3oxqinur2p3/thank_you_page_mobile_final_01.jpg?dl=0 Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1rpliK9m9T28SXJoI4RxZZJKN5XJXSDsnvfo36O5JRrA/edit?usp=sharing

    Верстка из PSD
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка лендинга PSD + эффекты на JS + PHP

    $20

    требуется сверстать лендинг из PSD . верстка [b]только под десктоп[/b] хром и ФФ !! на лендинг требуется добавить всплывающее окно на JS + звук , которое активируется при попытке юзера закрыть страницу (движение мышки в ...

    PHPJavascriptHTMLВерстка лендингаВерстка из PSD
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка по psd шаблону

    Необходимо сверстать макет, есть psd исходник, потом эта верстка будет натягиваться на cms, поэтому верстка должна быть хорошей и блоки не должны перекашиваться если их переместить. Потом еще надо будет сверстать личный кабинет, но это ...

    Верстка из PSD
    HTML-верстка61 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка из PSD

    $40

    Сверстать макеты из PSD. 4 макета. Один прикрепил к проекту. Шаблон уже готов, меняется только поле контент. Верстка адаптивная, кроссбраузерная. Срок 2 дня.

    Верстка из PSD
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка из PSD макета

    $25

    Мне нужна главная страница моего сайта. Мне нужен реально мастер своего дела, который сделает все быстро и красиво! По оплате, перевод на карту. За хорошую работу оставлю положительный отзыв. По срокам мне нужно максимум до ...

    Верстка из PSD
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Адаптивная Верстка с psd

    Сверстать дизайн в PSD -адаптивно - качественно ( Главная + 4 внутренних (+рега\вход ) адатив на ваше усмотрение. только пользователь с рейтингом и отзывами желательно постОплата - предлогаем цену и срок в ответе прилагаю макеты - https://drive.google.com/file/d/1jmdxqjWtUmBQ0Jh2ZtNL6zLTfC5SK6o-/view?usp=sharing

    Верстка из PSD
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Адаптивная верстка из .psd макета

    $20

    макет прикрепляю. .psd адекватно нарисован, по модифицированной сетке bootstrap, сетка предоставляется в .css или .s[ac]ss скорость загрузки на моб. устройствах не менее 90/100 по сервису [url=http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights]http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights[/url] Срок 1 день + доплата 10 в край 2 дня.

    CSSBootstrapВерстка из PSD
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка страницы, PSD to HTML

    $80

    Всем привет,  Нужно сверстать страницу.  Дедлайн не большой, два дня.  Обращайтесь только если вы можете приступить к работе незамедлительно.  Обновления о проделанной работе каждый день.  Мобильный, пиксель, все должно быть красиво.  Макет (psd) покажу исполнителю.  Бюджет можно обсудить.  Спасибо!

    HTMLВерстка из PSD
    HTML-верстка88 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки для интернет-магазина на OPENCART. Верстка в psd

    $300

    Добрый день, уважаемые программисты по Opencart! У меня есть интернет-магазин на OCSTORE 3.0, который необходимо обновить. Необходим специалист, который сможет внедрить решения различных заданий по интернет-магазину. Все задания я разбил на 5 частей и постарался максимально подробно расписать ...

    OpenCartВерстка сайтаocStoreВерстка из PSD
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать адаптив из psd + перенос сайта на Opencart 1.5 на 2.3

    $540

    0. Взять шаблон под 2.3 (любой бесплатный)  1. Клонировать полностью рабочий сайт на Opencart 1.5 на Opencart 2.3 с сохранением полного функционала и БД на шаблон  2. ПОЛНОСТЬЮ сохранить текущий дизайн при переносе на 2.3 (есть оригинальная ...

    OpenCartВерстка из PSD
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн блога

    Здравствуйте. Для блога нужно нарисовать дизайн (включая адаптивный) в векторе для последующей верстки, в PSD. Около 5 страниц. Макет ориентировочный есть. Нравятся качество и примеры как здесь [url=https://draw-blog.ru/portfolio/]https://draw-blog.ru/portfolio/[/url] Спасибо.

    Верстка из PSD
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужен опытный верстальщик! Макет > HTML

    Для будущего проекта, нужен HTML верстальщик, который понимает и четко реализует верстку по PSD макетам.  Задача:  1. Макеты для ознакомления - [url=https://drive.google.com/open?id=1P-a9x-kvtHcwfJ1q6RpRWJH8S6Hy61YD]https://drive.google.com/open?id=1P-a9x-kvtHcwfJ1q6RpRWJH8S6Hy61YD[/url] 2. Сверстать страницы: Главная, Рубрика, Страница записи, Страница сравнений товаров, Страница рейтинга 3. Соответствие макету 4. Адаптивность. В дизайне ...

    HTMLВерстка из PSD
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка Из PSD

    $2

    1 страница Без функции  https://drive.google.com/file/d/118TVKjSFrNa2U4TCcfrqKpU8uaBZS9Py/view?usp=drivesdk

    Верстка из PSD
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад