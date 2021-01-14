Верстка из PSD макета

$25
Веб-программированиеЗавершен5 заявок362 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мне нужна главная страница моего сайта. Мне нужен реально мастер своего дела, который сделает все быстро и красиво! По оплате, перевод на карту. За хорошую работу оставлю положительный отзыв. По срокам мне нужно максимум до этих выходных! Спасибо за работу!

3 года назад
liv0_ma
Максим 
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ilya_mik2000
Илья 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
$1
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Проверка состояния почтовых отправлений для UPS иУкрПочта на AppScript

    $40

    Естьгугль шит с трек номерами международных почтовых отправлений. Нужно периодически определять статус отправки: создано/впути/доставлено и вытаскивать дату доставки в последнем случае. Для UPS (обычные и Mail Innovations) .   Нужно написать функцию проверки состояния почтовых отправлений для UPS на ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анализ сайта и устранение лазеек

    Требуется помощь программиста в анализе сайта, который был взломан. В нахождение в нем лазеек через которые программист получил к нему доступ и их устранение. Работа с одним заказчиком. Оплата сдельно на карту или кошелек. Начать ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать плагин для интеграции фискального регистратора

    Для тех, кто работал с API iiko. Инструкции API [url=https://iiko.github.io/front.api.doc/v6/ru/CashRegisters.html]https://iiko.github.io/front.api.doc/v6/ru/CashRegisters.html[/url]  Описание протокола ККМ во вложении. Для отладки предоставим удалённый доступ к компьютеру с установленной iiko и подключенным в режиме фискального регистратора ККМ данной модели. Тут задание https://dropmefiles.com/POqHN

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг сайта и отправка сообщения в телеграмм

    $20

    Добрый день) Нужно написать не сложную програмку на Python, которая будет собирать данные с биржи Binance (данные простые курс монет которые можно будет указать в конфиге и показывать их в телеграмме,  при достижении какого то значения ...

    Парсинг сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Скрипт пополнения аккаунта в Bitcoin (на PHP)

    $300

    Необходимо реализовать возможность пополнения баланса аккаунта на сайте в Bitcoin с использованием [b]API от Blockchainapi.org[/b] с инграцией в готовый сайт. Условия: 1. Установление минимальной суммы пополнения, проверка правильности ввода суммы 2. Калькуляция суммы платежа в BTC для пользователя ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Задача php + jquery + mysql

    Добрый день! Имеется бета версия сайта. Сайт на smarty. 1 Регистрация и авторизация. [url=http://sgryadki.inspire.kz/register]http://sgryadki.inspire.kz/register[/url] Нужно переделать регистрацию, авторизацию. Сейчас пароли хранятс в открытом виде. Также подверждение пароля сделать чтобы работало. Данные должны отправлятся в таблицу users. 2 на главной странице есть ...

    PHPMySQLjQuery
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад