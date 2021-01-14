Верстка из PSD макета

Мне нужна главная страница моего сайта. Мне нужен реально мастер своего дела, который сделает все быстро и красиво! По оплате, перевод на карту. За хорошую работу оставлю положительный отзыв. По срокам мне нужно максимум до этих выходных! Спасибо за работу!