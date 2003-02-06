Minnullin

Динар Миннуллин Minnullin

 
20 летРоссия/Казань
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Full Stack Web Developer

Эй, как жизнь?

Меня зовут Миннуллин Динар, я - Full Stack Web Developer, свою деятельность начал с 2018 года.

Я дорожу личным брендом, поэтому за оптимальную цену вы получаете премиальную работу в самые краткие сроки!

Профессионально выполняю различные услуги по веб приложениям.

Стек технологий которыми я пользуюсь

  • React / Redux
  • JavaScript / Jquery / TypeScript
  • PHP / laravel / MySql
  • Opencart / Wordpress / October CMS / modX
  • HTML / CSS / SASS-SCSS
  • Gulp / Webpack
  • Git
  • Photoshop / Avacode / Figma / Adobe XD
  • ﻿MySQL

Мои преимущества:

  • Профессионализм
  • Высокая скорость выполнения задач
  • Онлайн 24/7
  • Приемлемая стоимость
  • Ответственность
  • Строгая отчетность
  • Работа даже на выходных в случае срочности проекта.

Контакты

Telegram - @luc1x

Почта - [email protected]

Whatsapp - 89393034868

Мои работы

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PHPJavascriptTypeScriptWordPressOpenCartLaravelMySQLHTMLCSSFigmaMODXjQuerySCSSSASSGulpPhotoshopReact.jsGitRedux
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Отзывы заказчиков
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
3 года назад
Доработка сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
createrwebst
Андрей 
31 годРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
37 отзывов(-2)
$100
2 балла
3 года назад
Поставить шаблон Admin Lte на CRM на PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_15109925338403
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
9 баллов
3 года назад
Доработки на Опенкарт 3
Все сделано. Благодарю!
Работаем не в первый раз. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
guest_15109925338403
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$28
10 баллов
3 года назад
Опенкарт 3. Не приходят заказы на почту
Очень быстро и все как и просили! Очень благодарна!
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата во время. Рекомендую!
Ответный отзыв
createrwebst
Андрей 
31 годРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
37 отзывов(-2)
$50
10 баллов
3 года назад
Адаптивная вёрстка и одна правка в модуле на NodeJS - Работа СЕГОДНЯ
Отличный исполнитель! Рекомендую к работе!
Отличный заказчик, четкое ТЗ, всегда на связи, оплата во время, рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
14 отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
16 отзывов(-2)
$5/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга