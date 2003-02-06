Динар Миннуллин MinnullinMinnullin
20 летРоссия/Казань
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Full Stack Web Developer
Эй, как жизнь?
Меня зовут Миннуллин Динар, я - Full Stack Web Developer, свою деятельность начал с 2018 года.
Я дорожу личным брендом, поэтому за оптимальную цену вы получаете премиальную работу в самые краткие сроки!
Профессионально выполняю различные услуги по веб приложениям.
Стек технологий которыми я пользуюсь
- React / Redux
- JavaScript / Jquery / TypeScript
- PHP / laravel / MySql
- Opencart / Wordpress / October CMS / modX
- HTML / CSS / SASS-SCSS
- Gulp / Webpack
- Git
- Photoshop / Avacode / Figma / Adobe XD
- MySQL
Мои преимущества:
- Профессионализм
- Высокая скорость выполнения задач
- Онлайн 24/7
- Приемлемая стоимость
- Ответственность
- Строгая отчетность
- Работа даже на выходных в случае срочности проекта.
Контакты
Telegram - @luc1x
Почта - [email protected]
Whatsapp - 89393034868
Мои работыhttps://mynudenymph.com
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https://www.project-football.com/
Действие аккаунта приостановлено!
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
6
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
2 балла
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$35
9 баллов
3 года назад
Все сделано. Благодарю!
Ответный отзыв
Работаем не в первый раз. Рекомендую к сотрудничеству!
$28
10 баллов
3 года назад
Очень быстро и все как и просили! Очень благодарна!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата во время. Рекомендую!
$50
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель! Рекомендую к работе!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое ТЗ, всегда на связи, оплата во время, рекомендую!
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