Full Stack Web Developer

Эй, как жизнь?

Меня зовут Миннуллин Динар, я - Full Stack Web Developer, свою деятельность начал с 2018 года.

Я дорожу личным брендом, поэтому за оптимальную цену вы получаете премиальную работу в самые краткие сроки!

Профессионально выполняю различные услуги по веб приложениям.

Стек технологий которыми я пользуюсь

React / Redux

JavaScript / Jquery / TypeScript

PHP / laravel / MySql

Opencart / Wordpress / October CMS / modX

HTML / CSS / SASS-SCSS

Gulp / Webpack

Git

Photoshop / Avacode / Figma / Adobe XD

﻿MySQL

Мои преимущества:

Профессионализм

Высокая скорость выполнения задач

Онлайн 24/7

Приемлемая стоимость

Ответственность

Строгая отчетность

Работа даже на выходных в случае срочности проекта.

Контакты

Telegram - @luc1x

Почта - [email protected]

Whatsapp - 89393034868

Мои работы

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