Верстка Landing

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок255 просмотров

Добрый день! Нужно сверстать адаптивный Landing Page. Адаптировать под все устройства. Имеется макет для декстопа, для мобильников нету. На маленьких разрешениях - вместо обычного меню сделать раскрывающееся. На сайте присутствует форма отправки. В 1-ой секции нужен слайдер. Нужно писать чистый и валидный код. Срок максимум 2 дня. Бюджет: 2.000 рублей.

6 лет назад
Minnullin
Динар 
22 года
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DKvinov
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$35
2 дня
Escrow
Все было сделано в срок и качественно. Адекватный и ответственный исполнитель. Рекомендую!
Отличный заказчик! Дал чёткое ТЗ. Всегда был на связи. Приятен в общении. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

DKvinov
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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