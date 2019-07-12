Сверстать 1 элемент - http://prntscr.com/oe0zes на уже развернутом сайте. Есть макет (html+css) с Axure, собственно оттуда и сделан скрин. Сайт в адаптиве, поэтому блок и в адаптиве поправить. Ваша стоимость. Оплата ...
Переверстать сайт на основе текущего сайта
Нужно переверстать сайт на основе текущего сайта. Верстка должна быть адаптивная.
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