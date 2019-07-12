Приложение для Одноклассников

Нужно провести валидацию для сайта https://ufolabs.net. Вот пример главной страницы на валидаторе: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fufolabs.net%2F Нужно убрать все красные ошибки на сайте, для всех разделов сайта. Для постов (статей) можно не делать, ...