Bootstrap верстка

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт25 заявок441 просмотр

Требуется сверстать: ~ 3 простых страницы, 2 popup.

Точность не обязательно, нужно сделать похожее, отправлю скрины

Bootstrap
6 лет назад
ifr0st
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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