Сверстать сайт

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок250 просмотров

Сайт http://vishka78.ru/ он на Тильде нужно его сверстать на html/css/js Не скопировать говнокод Тильды, а чистенько, аккуратно сверстать с адаптивом без фреймворков можно на flex-ах.

Там есть всплывающие формы, с PopUp заморачиваться не нужно, просто сверстать одну "Заказать звонок". Т.е. просто сверстать одно окно с формой, а остальные всплывашки не нужно. 

Единственное нужно сделать "Ответы на вопросы" так же аккордеоном и что бы в форме отправить заявку, которая над ответами на вопросы, так же была маска для номера телефона как сейчас.

На этот проект выделена 1000 рублей ну и положительный отзыв конечно, если все ок. 

CSSHTMLJavaScriptTilda
6 лет назад
orchanin
Евгений 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AndyDevin
Андрей 
31 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$15
2 дня
Escrow
Спасибо Андрей за качественную работу и соблюдение сроков. Верстка выполнена на уровне, все аккуратно и соответствует стандартам W3C. Понравилось, что внимателен к деталям и верстаешь профессионально. Надеюсь, поработаем еще не раз.
Спасибо за проект, всё отлично, всегда рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

AndyDevin
Андрей 
31 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад

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