Сверстать сайт

Сайт http://vishka78.ru/ он на Тильде нужно его сверстать на html/css/js Не скопировать говнокод Тильды, а чистенько, аккуратно сверстать с адаптивом без фреймворков можно на flex-ах.

Там есть всплывающие формы, с PopUp заморачиваться не нужно, просто сверстать одну "Заказать звонок". Т.е. просто сверстать одно окно с формой, а остальные всплывашки не нужно.

Единственное нужно сделать "Ответы на вопросы" так же аккордеоном и что бы в форме отправить заявку, которая над ответами на вопросы, так же была маска для номера телефона как сейчас.

На этот проект выделена 1000 рублей ну и положительный отзыв конечно, если все ок.