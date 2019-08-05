Верстка адаптивного Landing Page

Стояла задача в верстке Landing Page. Сроки были сжатыми. К сожалению, соблюсти их не удалось - у Ивана были проблемы со светом. Поэтому проект был сдан на 3 дня позже срока. Однако, Иван был всегда на связи, отвечал быстро, правки вносились оперативно - это плюс. Качество кода - 4/5.