Нужно сверстать мобильную версию сайта на лп генераторе

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки172 просмотра

нужно сверстать мобильную версию сайта на лп генераторе

десктопная версия тут http://www.himchistka-mebeli-kazan.ru/

дизайн в psd готов по мобильной - файл прикрепили

лп генератор это конструктор сайтов - https://lpgenerator.ru

6 лет назад
yantsev
Андрей 
31 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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