Адаптивная, кроссбраузерная верстка шаблона сайта интернет-магазина HTML+CSS. Есть исходники PSD и иконок. Примерно 5-6 страниц Пример страниц https://yadi.sk/d/kqpM40WECdYffA
Нужно сверстать мобильную версию сайта на лп генераторе
нужно сверстать мобильную версию сайта на лп генераторе
десктопная версия тут http://www.himchistka-mebeli-kazan.ru/
дизайн в psd готов по мобильной - файл прикрепили
лп генератор это конструктор сайтов - https://lpgenerator.ru
Заявки фрилансеров
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