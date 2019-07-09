Верстка+натяжка на WP. Проект в фигме

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки250 просмотров

Активный 

- адаптив на 5 разрешений 

- быстрой загрузкой страницы по google page speed 

- кроссбраузерность включая ie11 

- микроразметка для соц сетей 

- валидация на ошибки верстки через валидатор 

- пиксель перфект. 

Интересует сроки и цена +/-, ссылку на проект дам позже.

FigmaWordPress
6 лет назад
savinpavel
Павел 
42 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров